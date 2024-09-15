В Госдуме поддержали законопроект об освобождении подсудимых за участие в СВО

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о возможности освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по делам в отношении мобилизованных или заключивших контракт о прохождении военной службы. Об этом пишет ТАСС.
Речь идет о внесении изменений в статью 78.1 Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Комитет рекомендовал совету Госдумы принять законопроект в первом чтении на пленарном заседании 18 сентября.
В августе Верховный суд России предложил освобождать от уголовной ответственности подсудимых, которые решили отправиться в зону специальной военной операции и заключили контракт с министерством обороны.
Инициативу поддержали в правительстве России. Одобренный кабмином документ позволяет приостанавливать и впоследствии прекращать судебное производство по делам мобилизованных или желающих заключить контракт с Вооруженными силами России не только на стадии следствия, но и на стадии суда.