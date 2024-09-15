Сборная Англии оказалась под угрозой отстранения от Евро-2028

УЕФА пригрозил отстранить сборную Англии от Евро-2028 из-за нового законопроекта

Сборная Англии по футболу оказалась под угрозой отстранения от домашнего чемпионата Европы-2028 из-за нового законопроекта. Об этом сообщает Reuters.

Весной в Великобритании появился законопроект о новом надзорном органе в футболе. Предполагается, что он будет отвечать за предотвращение участия богатых клубов в новых лигах и защиту команд от финансовых ошибок.

В ответ на это генеральный секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Теодор Теодоридис направил письмо министру культуры, СМИ и спорта Великобритании Лизе Нэнди. В нем функционер предостерег правительство страны от вмешательства в футбольные дела.

Отмечается, что в случае невыполнения требований Великобритания рискует попасть под санкции организации. В их числе — исключение национальной федерации из УЕФА. При таком сценарии сборная Англии не сможет принять участие в крупных международных турнирах — чемпионате мира 2026 года и Евро-2028, а клубы будут отстранены от еврокубков.