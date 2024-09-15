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22:31, 15 сентября 2024Мир

Секретная служба США сделала заявление в связи с предполагаемым покушением на Трампа

Секретная служба США начала расследование предполагаемого покушения на Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Sammy Minkoff / Global Look Press

Секретная служба США расследует инцидент со стрельбой недалеко от кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом сообщили в пресс-службе, пишет ТАСС.

В ведомстве сделали заявление в связи с инцидентом. «Секретная служба США совместно с аппаратом шерифа округа Палм-Бич начала расследование происшествия, связанного с безопасностью, касающегося бывшего президента Дональда Трампа», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что Трамп находится в безопасности.

Ранее стало известно, что на Трампа была совершена очередная попытка покушения в районе гольф-клуба.

В июле Трамп во время покушения получил ранение в ухо.

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      Марина Совина
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