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11:03, 15 сентября 2024Спорт

Шевченко вернула титул чемпионки UFC

Валентина Шевченко победила Алексу Грассо и вернула титул чемпионки UFC

Фото: David Becker / AP

Представляющая Киргизию боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила мексиканку Алексу Грассо в поединке за титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Их бой был вторым по значимости на турнире UFC 306, проходившем в Лас-Вегасе. Он продлился все пять раундов и завершился победой 36-летней Шевченко единогласным решением судей. Таким образом, она вернула титул.

Это была третья встреча Шевченко и Грассо в октагоне. Их предыдущий поединок состоялся в сентябре 2023 года и завершился ничьей. До этого, в марте 2023-го, Грассо отобрала у Шевченко пояс, победив удушающим приемом.

Шевченко одержала 24-ю победу в профессиональных ММА при четырех поражениях и с одной ничьей. Статистика Грассо: 16 побед, четыре поражения и ничья.

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      Андрей Стрельцов
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