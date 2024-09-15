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22:58, 15 сентября 2024Мир

В Словакии прошла встреча поклонников русского языка и культуры

В Словакии встретились поклонники русского языка и сторонники дружбы с Россией

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Мероприятие поклонников русского языка и сторонников дружбы с РФ под названием «Встречи друзей России» прошло в Словакии, об этом говорится на странице российского посольства в Братиславе во «ВКонтакте».

Как отметили дипломаты, встреча проходила 13-15 сентября в центральной части Словакии. На нее пришли поклонники русского языка и культуры, сторонники поддержания дружеских связей между народами двух стран.

В рамках открытия мероприятия прошли фотовыставка «Мать и дети в национальных костюмах», посвященная Году семьи в России, и возложение венка к памятнику красноармейцам под Каменином.

Ранее премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией.

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      Марина Совина
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