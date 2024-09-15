«Спартак» сыграл вничью с новичком РПЛ

«Спартак» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом 1:1 в матче РПЛ

Московский «Спартак» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Махачкале на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счетом 1:1. На 20-й минуте счет открыл нападающий гостей Манфред Угальде. На 36-й минуте «Динамо» сравняло счет благодаря автоголу полузащитника Руслан Литвинов.

Таким образом, после шести матчей «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Динамо» является новичком РПЛ и располагается на десятом месте, имея в активе девять очков. Лидирует петербургский «Зенит» с 20 очками.

В следующем туре «Спартак» примет московское «Динамо», а «Динамо» на выезде сыграет с «Ростовом». Обе встречи пройдут 22 сентября.