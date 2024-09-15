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22:41, 15 сентября 2024Наука и техника

США представили новую ударную атомную субмарину

Fox News: США ввели в эксплуатацию ударную атомную субмарину USS New Jersey

Фото: Gary Hershorn / Reuters

Военно-морские силы США ввели в эксплуатацию новую атомную подводную лодку USS New Jersey класса «Вирджиния». Об этом сообщил телеканал Fox News.

Официальная церемония ввода субмарины в эксплуатацию американских ВМС прошла накануне, 14 сентября, на военно-морской базе Эрл в штате Нью-Джерси. Субмарина получила прозвище «Девушка из Джерси».

По данным телеканала, подлодка достигает в длину 115 метров и может погружаться на глубину более 250 метров и развивать скорость свыше 25 узлов в час.

Ранее в Южно-Китайском море обнаружили одну из легендарных подлодок ВМС США времен Второй мировой войны. Речь идет о субмарине USS Harder, затонувшую в 1944 году. Ее нашли у берегов японского острова Окинава на глубине около 1140 метров. Подлодку обнаружили участники проекта Lost 52, который занимается поиском и увековечению памяти всех 52 американских подводных лодок, затонувших во время войны.

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      Марина Совина
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