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01:27, 26 мая 2024Наука и техника

В Южно-Китайском море нашли легендарную подлодку ВМС США

В Южно-Китайском море нашли подлодку времен Второй мировой войны USS Harder

Фото: U.S. Navy

В Южно-Китайском море обнаружили одну из легендарных подлодок ВМС США времен Второй мировой войны. Об этом сообщил археологический отдел Управления военно-морской истории и наследия США (NHHC), пишет Business Insider.

Речь идет о субмарине USS Harder, затонувшую в 1944 году. Ее нашли у берегов японского острова Окинава на глубине около 1140 метров. Судно почти не повреждено, за исключением боевой рубки.

Подлодку обнаружили участники проекта Lost 52, который занимается поиском и увековечению памяти всех 52 американских подводных лодок, затонувших во время войны. Для поиска и фотографирования использовали передовую подводную робототехнику.

Ранее затонувшую у берегов Сахалина американскую подлодку Wahoo сняли на видео. Специалисты Русского географического общества совместно с представителями фонда «Люди моря» опустились на дно пролива Лаперуза, где ранее была обнаружена затонувшая американская субмарина Wahoo.

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      Марина Совина
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