Сын Трампа раскрыл детали предполагаемого покушения на отца

Трамп-младший: полиция задержала предполагаемого виновника покушения на Трампа

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший раскрыл подробности вероятного покушения на своего отца. Он опубликовал пост в социальной сети X.

Как уточнил Трамп, полиция задержала виновника предполагаемого покушения. Он добавил, что в кустах недалеко от места стрельбы был обнаружен автомат АК-47.

«На поле для гольфа Trump Golf Course в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, произошли выстрелы», — раскрыл он детали.

Ранее Reuters сообщило об очередной попытке покушения на Трампа. 13 июля политик пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо.