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09:22, 15 сентября 2024Наука и техника

В Германии обнаружили секретные бункеры нацистов

Bild: археологи обнаружили на востоке Германии секретные бункеры нацистов

Фото: Jean-Francois Badias / AP

На востоке Германии в Тюрингском лесу ученые обнаружили секретные подземные бункеры нацистов. Об этом пишет Bild.

В ходе археологических исследований были найдены секретные документы, фрагменты оборудования связи и оружие. Кроме того, к специалистам попали зашифрованные карты со стратегическими объектами в Европе. Предположительно, они могут содержать информацию о ранее неизвестных военных операциях.

Ранее российское военно-историческое общество (РВИО) впервые опубликовало на русском языке полный текст «плана голода» (план Бакке), разработанного властями нацистской Германии. В документе говорилось об обеспечении продовольствием армии и народа Германии за счет гражданского населения СССР.

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      Мария Винар
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