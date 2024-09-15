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15:20, 15 сентября 2024Россия

В Москве рассказали о ситуации с отравлением десятков ветеранов

Департамент соцзащиты: отравившиеся ветераны находятся под наблюдением медиков

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В пресс-службе департамента соцзащиты населения Москвы высказались о ситуации с отравлением в столовой социального центра десятков ветеранов. Комментарий публикует РИА Новости.

Уточняется, что 14 сентября в социально-реабилитационном центре имени Михайлова было зафиксировано ухудшение самочувствия и жалобы на симптомы отравления со стороны гостей центра.

«Те ветераны, кому потребовалась госпитализация, находятся под наблюдением медиков, состояние пациентов стабильное», — заверили в департаменте. Там также заявили, что ситуация находится на контроле столичного департамента здравоохранения.

Ранее сообщалось, что у 30 постояльцев социального центра для ветеранов в Москве возникли одинаковые симптомы — температура, тошнота, диарея и боли в животе. Предварительно у всех пострадавших диагностировали пищевую токсикоинфекцию. В Управлении Следственного комитета (СК) России по Москве заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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      Маргарита Щигарева
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