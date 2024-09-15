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07:08, 15 сентября 2024Силовые структуры

Стало известно о новом возможном обвинении в отношении замглавы администрации Подольска

Арестованному замглавы Подольска Рязанцеву могут предъявить еще одно обвинение

Фото: Freepik

Заместителю главы администрации Подольска Роману Рязанцеву могут предъявить новое обвинение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что в отношении Рязанцева могут провести иные следственные и процессуальные действия.

Чиновник был арестован по статье о превышении должностных полномочий по делу об аварии в котельной. Его обвиняют по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ. В деле также фигурируют начальник котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) Александр Чиков и гендиректор завод Игорь Кушников.

В январе 2024 года власти Подмосковья не уведомили о чрезвычайном происшествии с потерей теплоснабжения в одном из районов Подольска (Климовске), в результате которого без отопления в морозы остались несколько десятков домов и тысячи людей. Коммунальные службы целые сутки скрывали масштабы чрезвычайной ситуации.

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      Юлия Мискевич
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