Стало известно о новом возможном обвинении в отношении замглавы администрации Подольска

Арестованному замглавы Подольска Рязанцеву могут предъявить еще одно обвинение

Заместителю главы администрации Подольска Роману Рязанцеву могут предъявить новое обвинение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что в отношении Рязанцева могут провести иные следственные и процессуальные действия.

Чиновник был арестован по статье о превышении должностных полномочий по делу об аварии в котельной. Его обвиняют по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ. В деле также фигурируют начальник котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) Александр Чиков и гендиректор завод Игорь Кушников.

В январе 2024 года власти Подмосковья не уведомили о чрезвычайном происшествии с потерей теплоснабжения в одном из районов Подольска (Климовске), в результате которого без отопления в морозы остались несколько десятков домов и тысячи людей. Коммунальные службы целые сутки скрывали масштабы чрезвычайной ситуации.