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04:54, 14 сентября 2024Силовые структуры

Свидетели указали на причастность замглавы Подольска к аварии в котельной

СК заявил о причастности замглавы администрации Подольска к аварии в котельной

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Замглавы администрации Подольска Роман Рязанцев причастен к делу об аварии в котельной минувшей зимой. Об этом говорится в судебных документах, передает РИА Новости.

Агентство выяснило, что в деле также фигурируют начальник котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) Александр Чиков и гендиректор завод Игорь Кушников. На причастность всех троих указывают показания свидетелей, потерпевших, протокол осмотра места происшествия и иные материалы, представленные следователем.

В январе 2024 года власти Подмосковья не уведомили о чрезвычайном происшествии с потерей теплоснабжения в одном из районов Подольска (Климовске), в результате которого без отопления в морозы остались несколько десятков домов и тысячи людей. Коммунальные службы целые сутки скрывали масштабы чрезвычайной ситуации.

Инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил проверить все факты ограничения подачи энергоресурсов в Московской области. В сообщении пресс-службы СК уточнялось, что причиной проверки стали жалобы потребителей в социальных сетях, сообщения о ненормированной температуре в домах поступили не только из Подольска, но также из Чехова, Солнечногорска, Балашихи, Лобни и Химок.

В мае суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии акций КСПЗ у частных владельцев и передаче его в собственность государства. Ценные бумаги, которые ранее принадлежали семье находящегося в розыске и скрывающегося за границей предпринимателя Бориса Краснова переданы Росимуществу.

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      Марина Совина
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