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04:42, 16 мая 2024Экономика

Суд передал акции Климовского патронного завода в госсобственность

Суд передал акции Климовского специализированного патронного завода государству

Фото: Pixabay

Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии акций Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) у частных владельцев и передаче его в собственность государства, сообщает РБК.

Уточняется, что акции предприятия, которые ранее принадлежали семье предпринимателя Бориса Краснова, в настоящее время находящегося в розыске и скрывающегося за границей, будут переданы Росимуществу.

Ответчиками по иску являлись владельцы акций предприятия Хорхе Портилья-Сумин, Михаил Гимбатов, Светлана Косорукова, Игорь Пивоваров, Марина Сахарова, Максим Черных, Елена Прудиус и компания Hammond Directors LTD. Отмечается, что они обжаловали вынесенное судом решение.

Также собеседник газеты рассказал о параллельном ведении расследования против лиц, которые причастны к хищению акций КСПЗ в период с 2002 по 2010 годы.

Ранее стало известно, что основателям промышленной группы ЧЭМК не удалось добиться отмены решения о передаче государству трех заводов группы.

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      Марина Совина
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