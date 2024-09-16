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19:39, 16 сентября 2024Культура

Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал о своей богине

Солист «Иванушек» Андрей Григорьев-Аполлонов назвал свою жену богиней

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Лидер культовой группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал о женщинах, которых считает богинями. Слова артиста передает 5-tv.ru.

По словам певца, каждый муж должен называть так свою любимую женщину.

«Богиня — это значит, что все офигенно. Все лучшее, самое крутое, самое красивое, самое мудрое. "Женщина-богиня" — эту фразу обычно обязан говорить женщине муж», — рассказал Андрей.

Григорьев-Аполлонов признался, что тоже всегда считал свою жену богиней и старался носить ее на руках. Он также напомнил, что мужчина в отношениях должен испытывать благодарность.

Ранее сообщалось, что музыкант прокомментировал слухи о распаде группы.

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      Андрей Шеньшаков
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