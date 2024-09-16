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16:56, 16 сентября 2024Мир

Додик попросил Трампа беречь себя

Додик после покушения на Трампа призвал его беречь себя и победить на выборах
Милорад Додик

Милорад Додик. Фото: Dado Ruvic / Reuters

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик после покушения на бывшего президента США и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа призвал его беречь себя и победить на выборах. Свое обращение к политику он опубликовал на странице в соцсети X.

«Уже второе покушение на президента Трампа. Господин президент, берегите себя, вы должны победить! Вы нужны Америке и всему миру!» — заявил Додик.

Ранее стало известно, что 58-летний житель штата Северная Каролина Райан Уэсли Раут планировал совершить покушение на Трампа. Выяснилось, что злоумышленник является ярым сторонником Украины и даже агитировал граждан США становиться наемниками и вступать в «Иностранный легион».

После попытки покушения Трамп заверил, что он невредим и находится в безопасности. Политик заявил, что в ходе инцидента никто не пострадал. Единственное, о чем он жалеет, так это о том, что из-за покушения пришлось прервать игру в гольф, пошутил республиканец.

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      Семен Александров
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