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13:44, 16 сентября 2024Россия

Кремль переадресовал Минобороны вопрос о ситуации с гибелью бойцов Эрнеста и Гудвина

Песков: разбор ситуации с бойцами Эрнестом и Гудвином находится в компетенции МО
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sergei Bobylev / Sputnik / Reuters

Ответ на вопрос о ситуации с гибелью военнослужащих Эрнеста и Гудвина находится в компетенции Министерства обороны России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Это тема, которая все-таки касается больше Министерства обороны», — сообщил пресс-секретарь президента. По его словам, глава оборонного ведомства Андрей Белоусов в курсе ситуации и уже дал все необходимые поручения.

13 сентября военкор Юрий Котенок опубликовал видео двух военнослужащих-добровольцев 1-й Славянской бригады Эрнеста (Сергей Грицай) и Гудвина (Дмитрий Лысаковский). Военные рассказали, что занимались сбором важных сведений о местоположении целей противника с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Однако их с коллегами без объяснения причин отправили на смерть в пехотные порядки, они решили туда идти, «потому что есть присяга, есть Родина, есть долг».

Военные обвинили командира Игоря Пузика с позывным Злой в покрывательстве наркоторговли в полку, воровстве и лжи. Через четыре дня бойцы не вернулись с боевого задания. Впоследствии Белоусов поручил своему заместителю, генерал-полковнику Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба генералу армии Валерию Герасимову совместно с ФСБ разобраться в ситуации, связанной с Эрнестом и Гудвином.

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      Анастасия Шейкина
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