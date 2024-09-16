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13:49, 16 сентября 2024Наука и техника

На самолетах United Airlines заработает интернет от Starlink

На самолетах компании United Airlines заработает интернет от Starlink

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

На самолетах американской компании United Airlines заработает спутниковый интернет SpaceX Starlink. Об этом сообщает издание SpaceNews.

United Airlines ради контракта со SpaceX будет постепенно отказываться от давнего партнерства с компаниями Viasat, Panasonic, Thales и Intelsat. Начать оснащение более 1000 самолетов системами Wi-Fi от Starlink американский оператор планирует в 2025 году.

Ранее издание The Register сообщило, что Федеральная комиссия по связи США обеспокоилась доминированием спутников Starlink на орбите Земли.

Компания United Airlines, один из крупнейших американских авиаперевозчиков, располагает самой большой сетью трансатлантических и транстихоокеанских воздушных маршрутов в мире.

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      Иван Потапов
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