Некоторых россиян предупредили об опасности кофе

Невролог Мартынов: кофе следует ограничить при тревожных расстройствах

Для людей с некоторыми заболеваниями кофе может быть опасным, предупредил врач-невролог Владимир Мартынов. Кому следует ограничить потребление бодрящего напитка, он рассказал в беседе с РИА Новости.

Мартынов указал, что в первую очередь с кофе надо быть осторожными людям, имеющим тревожные расстройства и учащенное сердцебиение. По его словам, частое употребление напитка усиливает чувство беспокойства.

Также невролог считает, что не стоит злоупотреблять кофе при гастрите и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта, так как в больших количествах напиток вызывает расстройство пищеварения. Людям с гипертонией врач напомнил, что кофеин провоцирует кратковременное повышение давления. «Если пить кофе после обеда или перед сном, может нарушиться сон, появиться бессонница», — предупредил Мартынов.

Кроме того, врач отметил, что и здоровым людям следует быть осторожными с кофеином. Он пояснил, что со временем у организма вырабатывается к нему толерантность и, чтобы почувствовать эффект бодрости, приходится увеличивать дозу.

Ранее кардиолог Юлия Маршинцева назвала допустимую дозу кофе. По ее словам, пять чашек кофе без молока и сахара в день не навредят здоровому человеку.