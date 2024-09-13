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16:24, 13 сентября 2024Забота о себе

Названа максимальная допустимая ежедневная доза кофе

Кардиолог Маршинцева: здоровому человеку можно пить до пяти чашек кофе в день

Фото: Freepik

Здоровому человеку можно пить до пяти чашек кофе в день, рассказала кардиолог Юлия Маршинцева. Максимальную допустимую ежедневную дозу напитка она назвала РИА Новости.

По словам кардиолога, пять чашек кофе без молока и сахара в день не навредят здоровому человеку. К тому же, добавила она, кофе без добавок способствует снижению уровня холестерина в крови и риска диабета. Также употребление чистого кофе — один из способов профилактики некоторых видов рака.

В то же время Маршинцева обратила внимание на то, что допустимая доза кофе для каждого человека индивидуальна. Доктор объяснила, что она зависит от особенностей организма.

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      Вера Владзиевская
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