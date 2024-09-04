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14:28, 4 сентября 2024Забота о себе

Холодные ноги оказались признаком смертельно опасного заболевания

Кардиолог Фомичева: об атеросклерозе могут говорить одышка и холодные ноги

Фото: Unsplash

Значительные отложения внутри сосуда при атеросклерозе могут приводить к сужению артерии и снижению кровотока по ней, предупредила врач-кардиолог Анастасия Фомичева. О признаках потенциально смертельно опасного заболевания она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Фомичевой, признаки, по которым можно определить наличие атеросклероза, зависят от того, какие именно артерии поражены. При атеросклерозе коронарных артерий человека могут беспокоить боль в грудной клетке, одышка, снижение толерантности к физической нагрузке, перечислила она. Игнорирование этих симптомов грозит инфарктом миокарда, обратила внимание врач.

Для атеросклероза сосудов шеи характерны головокружение, головная боль, шум в ушах, продолжила Фомичева. При атеросклерозе нижних конечностей у человека появляется перемежающаяся хромота, он не может долго стоять одновременно на двух ногах, возникают боли в ногах, судороги, а руки и ноги у него часто бывают холодными, добавила кардиолог.

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В свою очередь, при поражении мозговых артерий нарушается мозговое кровоснабжение, а это ведет к снижению памяти, нарушению концентрации внимания, вплоть до инсульта, предостерегла Фомичева. Для диагностики состояния сосудов, объяснила она, нужно сдать анализ крови на липидный профиль и выполнить ультразвуковое исследование сосудов (сонных артерий, мозговых артерий, артерий нижних конечностей). Артерии сердца недоступны для ультразвуковых методов, поэтому для того, чтобы узнать их проходимость, необходимо выполнить коронароангиографию, заключила врач.

Ранее терапевт, невролог Андрей Галкин рассказал о причинах появления неприятного запаха от тела. Он указал, что это может указывать на инфекции, серьезные болезни печени, почек или диабет.

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      Александра Лисица
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