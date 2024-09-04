Холодные ноги оказались признаком смертельно опасного заболевания

Кардиолог Фомичева: об атеросклерозе могут говорить одышка и холодные ноги

Значительные отложения внутри сосуда при атеросклерозе могут приводить к сужению артерии и снижению кровотока по ней, предупредила врач-кардиолог Анастасия Фомичева. О признаках потенциально смертельно опасного заболевания она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Фомичевой, признаки, по которым можно определить наличие атеросклероза, зависят от того, какие именно артерии поражены. При атеросклерозе коронарных артерий человека могут беспокоить боль в грудной клетке, одышка, снижение толерантности к физической нагрузке, перечислила она. Игнорирование этих симптомов грозит инфарктом миокарда, обратила внимание врач.

Для атеросклероза сосудов шеи характерны головокружение, головная боль, шум в ушах, продолжила Фомичева. При атеросклерозе нижних конечностей у человека появляется перемежающаяся хромота, он не может долго стоять одновременно на двух ногах, возникают боли в ногах, судороги, а руки и ноги у него часто бывают холодными, добавила кардиолог.

В свою очередь, при поражении мозговых артерий нарушается мозговое кровоснабжение, а это ведет к снижению памяти, нарушению концентрации внимания, вплоть до инсульта, предостерегла Фомичева. Для диагностики состояния сосудов, объяснила она, нужно сдать анализ крови на липидный профиль и выполнить ультразвуковое исследование сосудов (сонных артерий, мозговых артерий, артерий нижних конечностей). Артерии сердца недоступны для ультразвуковых методов, поэтому для того, чтобы узнать их проходимость, необходимо выполнить коронароангиографию, заключила врач.

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