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12:42, 16 сентября 2024Силовые структуры

Обвиняемый в покушении на Прилепина украинец ранее отсидел семь лет за избиение человека

Украинец, обвиняемый в покушении на Прилепина, ранее отсидел 7 лет за избиение

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Гражданин Украины Александр Пермяков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, ранее отбывал наказание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на показания сестры Пермякова, зачитанные в суде.

Мужчина был осужден на семь лет за участие в избиении человека, что помешало ему окончить девятый класс. Наказание он отбывал в исправительном учреждении Дружковки.

Ранее во Втором Западном окружном военном суде, где слушается дело о покушении на писателя, зачитали его показания. Из них следует, что Прилепин видел Пермякова 5 мая 2023 года, когда гулял с собакой.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находился Прилепин, произошел 6 мая 2023 года около деревни Пионерское Нижегородской области, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор. Две противотанковые мины были заложены на пути следования машины с писателем, одна из которых была приведена в действие. В результате покушения писатель получил ранения обеих ног, его водитель не выжил.

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      Илона Палей
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