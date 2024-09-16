Стало известно о слежке за Прилепиным незадолго до покушения

Писатель Прилепин заметил за собой слежку за день до покушения

Писатель Захар Прилепин заметил за собой слежку незадолго до покушения. Об этом сообщает ТАСС.

Во Втором Западном окружном военном суде, где слушается дело о покушении на писателя, зачитали его показания. Из них следует, что Прилепин заметил за собой слежку 5 мая 2023 года, когда гулял с собакой — он увидел Александра Пермякова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который позже и совершил покушение. Писатель также отметил, что ранее с мужчиной не был знаком.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находился Прилепин, произошел 6 мая 2023 года около деревни Пионерское Нижегородской области, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор. Две противотанковые мины были заложены на пути следования машины с писателем, одна из которых была приведена в действие. В результате покушения писатель получил ранения обеих ног, его водитель не выжил.

Ранее сообщалось, что следователи установили соучастника преступления, его объявили в розыск.