Стало известно о слежке за Прилепиным незадолго до покушения

Писатель Захар Прилепин заметил за собой слежку незадолго до покушения. Об этом сообщает ТАСС.
Во Втором Западном окружном военном суде, где слушается дело о покушении на писателя, зачитали его показания. Из них следует, что Прилепин заметил за собой слежку 5 мая 2023 года, когда гулял с собакой — он увидел Александра Пермякова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который позже и совершил покушение. Писатель также отметил, что ранее с мужчиной не был знаком.
Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находился Прилепин, произошел 6 мая 2023 года около деревни Пионерское Нижегородской области, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор. Две противотанковые мины были заложены на пути следования машины с писателем, одна из которых была приведена в действие. В результате покушения писатель получил ранения обеих ног, его водитель не выжил.
Ранее сообщалось, что следователи установили соучастника преступления, его объявили в розыск.