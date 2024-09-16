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12:27, 16 сентября 2024Силовые структуры

Стало известно о слежке за Прилепиным незадолго до покушения

Писатель Прилепин заметил за собой слежку за день до покушения

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Писатель Захар Прилепин заметил за собой слежку незадолго до покушения. Об этом сообщает ТАСС.

Во Втором Западном окружном военном суде, где слушается дело о покушении на писателя, зачитали его показания. Из них следует, что Прилепин заметил за собой слежку 5 мая 2023 года, когда гулял с собакой — он увидел Александра Пермякова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который позже и совершил покушение. Писатель также отметил, что ранее с мужчиной не был знаком.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находился Прилепин, произошел 6 мая 2023 года около деревни Пионерское Нижегородской области, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор. Две противотанковые мины были заложены на пути следования машины с писателем, одна из которых была приведена в действие. В результате покушения писатель получил ранения обеих ног, его водитель не выжил.

Ранее сообщалось, что следователи установили соучастника преступления, его объявили в розыск.

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      Илона Палей
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