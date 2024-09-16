Россиян предупредили об опасном для здоровья свойстве муки

Эксперт Ештукова-Щеглова: мука и сахарная пудра могут быть взрывоопасными

Порошкообразные вещества, такие как мука, крахмал, сахарная пудра и какао-порошок, могут представлять опасность для здоровья человека, поскольку в замкнутых пространствах они способны образовывать взрывоопасные смеси, предупредила ассистент кафедры ХТБАСМиОХ РТУ МИРЭА Елизавета Ештукова-Щеглова. Об этом эксперт сообщила в разговоре с «Лентой.ру».

«При рассеивании частицы порошкообразных веществ взаимодействуют с воздухом, создавая аэрозоль, который может достигать высокой концентрации. Это создает условия, способствующие возникновению потенциально опасных ситуаций, при которых возможно возникновение взрыва», — объяснила Ештукова-Щеглова.

По словам специалиста, взрыв может произойти в том случае, если есть источник воспламенения или температура поднялась до высоких значений. Она добавила, что таким источником может быть искра от электрического оборудования, механического трения или статического электричества.

При распылении порошков в воздухе они образуют мелкие частицы, которые могут легко взаимодействовать с кислородом. Это создает взрывоопасную смесь. Меньшие частицы горят быстрее, что способствует быстрому распространению пламени и увеличивает вероятность взрыва Елизавета Ештукова-Щеглова ассистент кафедры ХТБАСМиОХ РТУ МИРЭА

«Взрывоопасность привычных нам муки, крахмала и других органических смесей — это реальная угроза для здоровья человека, которую нельзя недооценивать. Понимание механизмов и факторов, влияющих на эту опасность, а также принятие соответствующих мер предосторожности могут значительно снизить риск и обеспечить безопасность на производстве», — заключила Ештукова-Щеглова.

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