Опубликовано одно из последних сообщений напавшего на школу в Челябинске подростка

Подросток из Челябинска в соцсети рассуждал о нацизме перед нападением на школу

Напавший на челябинскую школу №68 подросток незадолго до этого рассуждал о нацизме. Фрагмент одного из написанных им в соцсети сообщений опубликовал Telegram-канал «112».

За несколько часов до нападения мальчик опубликовал пост о рабстве, одним из проявлений которого он считает систему среднего образования. «Школа создана, чтобы молодые дети становились рабами и чтобы отвлекались от правды нашего правительства», — говорится в сообщении.

Школьник также затронул тему свободы слова.

Вскоре после публикации этого сообщения его автор пришел в школу с молотком и, по предварительным данным, с ножом и пневматическим пистолетом. На уроке он начал наносить удары одноклассникам. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Одну из них — 13-летнюю девочку — введут в медикаментозную кому.