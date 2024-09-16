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11:15, 16 сентября 2024Россия

Опубликовано одно из последних сообщений напавшего на школу в Челябинске подростка

Подросток из Челябинска в соцсети рассуждал о нацизме перед нападением на школу

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Напавший на челябинскую школу №68 подросток незадолго до этого рассуждал о нацизме. Фрагмент одного из написанных им в соцсети сообщений опубликовал Telegram-канал «112».

За несколько часов до нападения мальчик опубликовал пост о рабстве, одним из проявлений которого он считает систему среднего образования. «Школа создана, чтобы молодые дети становились рабами и чтобы отвлекались от правды нашего правительства», — говорится в сообщении.

Школьник также затронул тему свободы слова.

Вскоре после публикации этого сообщения его автор пришел в школу с молотком и, по предварительным данным, с ножом и пневматическим пистолетом. На уроке он начал наносить удары одноклассникам. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Одну из них — 13-летнюю девочку — введут в медикаментозную кому.

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      Алан Босиков
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