Паралимпиец назвал единственный негативный момент на Играх-2024 в отношении россиян

Паралимпиец Вдовин заявил, что спонсор Игр-2024 оставил россиян без подарков

Трехкратный паралимпийский чемпион по легкой атлетике Андрей Вдовин назвал единственный негативный момент на Играх 2024 года в Париже в отношении российских спортсменов. Его слова приводит Metaratings.ru.

Вдовин рассказал, что спонсор соревнований оставил российских спортсменов без традиционных подарков. «Нам сказали: вы неофициальная делегация, поэтому вам не положено. В тот момент мы огорчились, но затем подумали: ну, не дали телефоны и ладно», — заявил бегун.

На Паралимпиаду в Париже были допущены 88 российских спортсменов в нейтральном статусе. Они завоевали 64 награды, из них 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали. Выступавшая под нейтральным флагом команда заняла восьмое место в медальном зачете.

Паралимпиада проходила в столице Франции с 28 августа по 8 сентября.