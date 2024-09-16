Президент Узбекистана примет участие в саммите ФРГ и стран Средней Азии

Президент Узбекистана Мирзиеев примет участие в саммите ФРГ и стран Средней Азии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 17 сентября примет участие в саммите ФРГ и стран Средней Азии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«В ходе саммита будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития и углубления многопланового сотрудничества стран региона с Германией», — говорится в публикации.

Отмечается, что Мирзиеев посетит саммит по приглашению лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Астану. В ходе беседы с главой немецкого правительства Токаев высказался о перспективах урегулирования конфликта на Украине. По его словам, хорошая возможность для этого была упущена после отказа Киева от Стамбульских соглашений, однако шанс на достижение мира сохраняется.