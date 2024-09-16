Россиянам назвали правила подготовки дачи к холодам

Эксперт Васильев: перед холодами стоит заложить в грядки перегной и удобрения

Перед наступлением холодов нужно совершить несколько простых действий на загородном участке. Правила подготовки дачи к холодам назвал россиянам эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев, пишут «Известия».

Чтобы получить в следующем году хороший урожай, специалист посоветовал заложить в грядки перегной и удобрения. «До первых заморозков можно посадить вишню, сливу или яблоню. Выбирайте морозостойкие сорта. Уберите листву, ветки и мелкий мусор из-под деревьев, обработайте стволы препаратами от вредителей», — рассказал Васильев и добавил, что вокруг корней растений можно насыпать опилки или кору, чтобы они лучше пережили холода.

Эксперт также рекомендовал очистить садовый инвентарь от грязи и сложить в пристройку. При наличии бани на участке нужно вымыть все ковши и тазы, спрятать мыло и шампуни, чтобы они не привлекали грызунов. «Слейте воду из нагревательного бака, а из печки уберите золу и угли. Их можно разбросать на грядках в качестве удобрения», — посоветовал эксперт.

Кроме того, стоить слить воду из всех резервуаров, перекрыть водоснабжение и оставить краны открытыми — так трубы не разорвет в морозы. В последнюю очередь нужно выключить электричество, подчеркнул Васильев. Специалист также призвал провести генеральную уборку в дачном домике, накрыть мебель пленкой или тканью. Пищевые продукты необходимо увезти с дачи, чтобы они не стали приманкой для мышей.

Васильев посоветовал выключить из розеток все приборы, а затем перекрыть подачу электричества и газа. «Напоследок смажьте замки и петли, чтобы они не закисли от влаги и в дом можно было легко попасть весной», — заключил специалист.

Ранее россиян предупредили о риске лишиться дачи, если не освоить земельный участок за три года. Если контрольно-надзорные органы выяснят, что землю не используют в течение трех лет, собственник участка сначала получит предупреждение. Затем в течение шести месяцев он должен устранить нарушения.