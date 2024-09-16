Накрывшая россиянина взрывная волна во дворе Белгорода попала на видео

Mash опубликовал видео с моментом взрыва во дворе Белгорода

Россиянин бежал в укрытие в момент взрыва во дворе Белгорода, когда его накрыло взрывной волной. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на парковке на улице Есенина в Белгороде. На кадрах видно, как мужчина в желтой футболке с пакетом бежал к подъезду, когда ракета Вооруженных Сил Украины (ВСУ) прилетела во двор.

Когда мужчина почти забежал в подъезд, за его спиной раздался взрыв. Мужчина угодил под взрывную волну и упал. В поле зрения камеры попал момент, как мужчина отполз к подъезду, спустя несколько секунд оттуда выбежал другой мужчина — в худи с капюшоном и с собакой. Все остальное осталось за кадром.

Пострадал ли бежавший к подъезду житель в желтой футболке или ему удалось спастись — неизвестно.

ВСУ обстреляли Белгород утром 16 сентября. По последним данным, ранения получили восемь человек. Ранее появилось видео, как мужчина чудом спасся от обстрела в машине.