Российский суд решил выдворить добровольца СВО из Молдавии на родину. Его обвинили в нарушении миграционного учета

Суд постановил выдворить добровольца СВО из Молдавии из России

Суд постановил выдворить в Молдавию бойца добровольческого отряда «Скиф», который принимал участие в специальной военной операции (СВО) и не успел продлить срок пребывания в России. Об этом рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса (ДШК), куда входит это подразделение.

Как утверждают представители корпуса, старшина 1-й роты Геннадий Федько, уроженец Молдавии, был задержан пограничниками 12 сентября на пропускном пункте между ЛНР и Ростовской областью. Городской суд Донецка (населенный пункт, расположенный в Ростовской области, не имеет отношения к столице ДНР — прим. «Ленты.ру») постановил выдворить добровольца за пределы страны.

Добровольца обвинили в нарушении правил миграционного учета

В ДШК объяснили, что Федько выезжал из зоны боевых действий, чтобы перезаключить контракт. «Как, скажите, он мог одновременно сражаться на передовой и отмечаться в миграционном учете?» — поинтересовались сослуживцы бойца.

Руководство корпуса опасается, что, оказавшись в Молдавии, Федько может быть приговорен к длительному тюремному сроку по статье о наемничестве, а в последствии — попасть в руки украинских спецслужб.

Решение суда не просто возмущает, оно оскорбительно

Добровольческий штурмовой корпус

«Доброволец по зову сердца встал на защиту России и теперь рискует быть замученным в украинских застенках. Более того, под пытками человек может рассказать, где находятся наши военные объекты», — предупредили в руководстве ДШК.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что обратила внимание коллег из Главного управления по вопросам миграции МВД России на инцидент. По ее словам, ситуация взята на контроль руководством Главка.

Бойцов из Сербии и Узбекистана оставили в России после обращения к властям

В апреле со схожей проблемой столкнулся доброволец из Сербии Александр Иокич. Боец сражался в подразделении «Каскад» Донецкой народной республики с 2021 года, получил несколько государственных наград, однако после расформирования части ему объявили об увольнении. Поскольку другие подразделения отказались подписать с Иокичем контракт, перед ним встала угроза депортации на родину и 25 лет тюрьмы за наемничество. Доброволец записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать ему помощь в получении гражданства РФ. Позднее депутат Госдумы Александр Хинштейн заверил, что Иокич останется в России.

Своих не бросаем — это не просто слова! Александр Хинштейн депутат Госдумы

Законотворец объяснил, что Иокич оказался в юридической ловушке, поскольку у него был заключен контракт не с Минобороны, а с одним из добровольческих формирований.

Также Хинштейн вступился за экс-сотрудника частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которому грозил тюремный срок за участие в СВО. В сентябре 2022 года Александр Бабков вступил в группу «Вагнер», в составе которого участвовал в боях за Артемовск (Бахмут). За время службы он не успел получить российское гражданство. По возвращении из зоны боевых действий в МВД России бойцу сообщили, что он находится на территории страны незаконно и будет депортирован на родину. Депутат связался с Главным управлением по вопросам миграции МВД России и пообещал, что вагнеровцу будет предоставлено временное убежище, а потом он получит российское гражданство. «Ни о какой депортации героя и речи не идет», — резюмировал парламентарий.