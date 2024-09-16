Сербский дзюдоист рассказал о дисквалификации за нарушение религиозного кодекса на ОИ

Дзюдоист Майдов заявил о дисквалификации за то, что он перекрестился на ОИ

Сербский дзюдоист Неманья Майдов в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). сообщил о пятимесячной дисквалификации, которую на него наложила Международная федерация дзюдо (IFJ).

По словам спортсмена, это связано с тем, что он перекрестился во время соревнований на летних Олимпийских играх 2024 в Париже. В IFG заявили, что тем самым Майдов нарушил религиозный кодекс.

«Я не хотел извиняться за то, что перекрестился, и, конечно, никогда не буду, хотя даже не знал, какое наказание может быть», — заявил Майдов.

На Играх в Париже серб вылетел на стадии 1/8 финала в весовой категории до 90 килограммов. В активе Майдова медали всех достоинств чемпионатов мира.