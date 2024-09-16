Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ХК Сочи
5:3
Завершен
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лацио
2:1
Перерыв
live
Верона
Италия — Серия А|4-й тур
Салават Юлаев
Завтра
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Завтра
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
22:40, 16 сентября 2024Спорт

Сербский дзюдоист рассказал о дисквалификации за нарушение религиозного кодекса на ОИ

Дзюдоист Майдов заявил о дисквалификации за то, что он перекрестился на ОИ

Фото: ANNEGRET HILSE / Reuters

Сербский дзюдоист Неманья Майдов в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). сообщил о пятимесячной дисквалификации, которую на него наложила Международная федерация дзюдо (IFJ).

По словам спортсмена, это связано с тем, что он перекрестился во время соревнований на летних Олимпийских играх 2024 в Париже. В IFG заявили, что тем самым Майдов нарушил религиозный кодекс.

«Я не хотел извиняться за то, что перекрестился, и, конечно, никогда не буду, хотя даже не знал, какое наказание может быть», — заявил Майдов.

На Играх в Париже серб вылетел на стадии 1/8 финала в весовой категории до 90 килограммов. В активе Майдова медали всех достоинств чемпионатов мира.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Известного военкора едва не убили в Белгороде. Его выслеживала украинская разведка, но журналист выжил

      Сербский дзюдоист рассказал о дисквалификации за нарушение религиозного кодекса на ОИ

      В Москве водитель задавил детей на пешеходном переходе

      Министр обороны Германии рассказал о планах по поставкам оружия Украине

      В российском регионе гималайский медведь сбежал из вольера

      В Москве самокатчика оштрафовали на 100 тысяч рублей

      В России рассказали о судьбе закона о буллинге в школах

      Россиян предупредили о связанных с началом учебного года схемах мошенников

      В Центробанке заявили о необходимости ужесточить политику для борьбы с инфляцией

      Написавшая SOS на окне многоэтажки россиянка выпала с шестого этажа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше