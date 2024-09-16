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12:49, 16 сентября 2024Наука и техника

Стало известно о будущем спутников на НОО

Novaspace: к 2028-му спутники на НОО станут доходнее геостационарных КА

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

К 2028-му спутники на низкой околоземной орбите (НОО) станут доходнее космических аппаратов (КА) на геостационарных орбитах, говорится в отчете компании Novaspace. Об этом стало известно изданию SpaceNews.

В 2023 году на рынок КА, находящихся на геостационарных орбитах, пришлось около 85 процентов (12 миллиардов долларов) выручки. По оценке Novaspace, рынок спутников на негеостационарных орбитах ежегодно будет расти на 27 процентов, достигнув 18 миллиардов к 2033 году, что составит более двух третей рынка. Всего за десятилетие общий рынок КА увеличится вдвое, достигнув около 25 миллиардов долларов.

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В отчете отмечается, что за последние три года пропускная способность спутниковой связи выросла в восемь раз, в 2023-м достигнув 27 терабит в секунду. При этом 80 процентов данных мощностей приходится на спутники группировки Starlink компании SpaceX. В Novaspace полагают, что к 2028 году глобальная пропускная способность спутниковой связи достигнет 240 терабит в секунду, а будущее рынка зависит, в частности, от темпов развертывания КА группировки Kuiper компании Amazon.

Ранее издание The Register сообщило, что Федеральная комиссия по связи США обеспокоилась доминированием спутников Starlink на орбите Земли.

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      Иван Потапов
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