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16:27, 16 сентября 2024Экономика

Товарооборот России с одной страной заметно увеличился

Глава Минпромторга Алиханов: оборот РФ с Египтом вырос на треть в январе-июне

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам первых шести месяцев 2024 года товарооборот России и Египта увеличился на треть в сравнении с тем же периодом 2023-го. О заметном росте торговли РФ с африканской страной сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, его слова приводит ТАСС.

Руководитель ведомства отметил, что объемы двусторонней торговли растут не первый год. Так, по итогам 2023-го товарооборот России и Египта вырос на 16 процентов к уровню 2022-го. В этом году странам удалось сохранить положительную динамику. Этому способствует в том числе активный интерес к рынку африканского государства со стороны отечественных инвесторов и бизнесменов, пояснил Алиханов.

Он добавил, что на этом фоне Египет остается для России крупнейшим рынком сбыта на Африканском континенте. Расширение торгов-экономических связей двух стран прослеживается на протяжении последних нескольких лет, резюмировал глава Минпромторга.

Росту двустороннего товарооборота способствует в том числе повышенный интерес египетских покупателей к российскому зерну. Так, в июле-августа эта африканская страна стала главным импортером агропродукции из РФ, приобретя в общей сложности 1,268 миллиона тонн зерна. За первые два месяца нового сельскохозяйственного года Египет оказался крупнейшим покупателем российской пшеницы (1,244 миллиона тонн).

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      Анатолий Акулов
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