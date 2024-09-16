В Финляндии задержали подозреваемого в работе на ИГИЛ россиянина

Yle: в Финляндии задержали россиянина, подозреваемого в работе на ИГИЛ

В Финляндии задержали трех мужчин, подозреваемым в работе на «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, признана террористической организацией в России и запрещена), в том числе одного россиянина. Об этом сообщает Yle со ссылкой на финскую полицию.

Отмечается, что мужчины 1985, 1987 и 1990 годов рождения, которые не являются гражданами страны, но имели вид на жительство, были задержаны 10 сентября, а 13 сентября их арестовали.

По данным издания, россиянин рассказал финским властям, что родился на Кавказе, после 2011 года попал в Финляндию, а в 2017 году против него было возбуждено дело по подозрению в подделке документов, но позже обвинения были сняты.

Ранее спецслужбы США и Канады предотвратили теракт в еврейском центре в городе Нью-Йорк, который намеревался совершить 20-летний гражданин Пакистана Мухаммад Шахзеб Хан, являющийся сторонником ИГИЛ.