В Грузии заявили о необходимости взаимного раскаяния для решения конфликта с Южной Осетией

Папуашвили: для решения конфликта Грузии и Осетии необходимо взаимное раскаяние

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о необходимости взаимного раскаяния для решения конфликта с Южной Осетией. Его слова приводит 1TV.GE.

По его словам, путь к примирению между двумя народами лежит через «осознание того, какие ранения мы причинили друг другу, какие раны на нас остались».

Папуашвили добавил, что для преодоления этих травм необходимо раскаяние и взаимное прощение.

Ранее основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за войну, которую в 2008 году развязал бывший грузинский президент Михаил Саакашвили. После этого представители оппозиционных сил и родственники погибших грузинских военных провели акции протеста против этого заявления. Митингующие в Тбилиси, Кутаиси и Батуми называли Иванишвили предателем.

В начале 1990-х годов жители осетинских городов и сел Грузии не согласились с радикальной политикой первого президента Звиада Гамсахурдии по упразднению их автономии. В 1992 году Южная Осетия провозгласила независимость. В августе 2008 года Грузия ввела войска в республику, пытаясь вернуть ее под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии.