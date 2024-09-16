Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:09, 16 сентября 2024Бывший СССР

В Грузии заявили о необходимости взаимного раскаяния для решения конфликта с Южной Осетией

Папуашвили: для решения конфликта Грузии и Осетии необходимо взаимное раскаяние

Фото: Davit Kachkachishvili /Anadolu / Getty Images

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о необходимости взаимного раскаяния для решения конфликта с Южной Осетией. Его слова приводит 1TV.GE.

По его словам, путь к примирению между двумя народами лежит через «осознание того, какие ранения мы причинили друг другу, какие раны на нас остались».

Папуашвили добавил, что для преодоления этих травм необходимо раскаяние и взаимное прощение.

Ранее основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за войну, которую в 2008 году развязал бывший грузинский президент Михаил Саакашвили. После этого представители оппозиционных сил и родственники погибших грузинских военных провели акции протеста против этого заявления. Митингующие в Тбилиси, Кутаиси и Батуми называли Иванишвили предателем.

В начале 1990-х годов жители осетинских городов и сел Грузии не согласились с радикальной политикой первого президента Звиада Гамсахурдии по упразднению их автономии. В 1992 году Южная Осетия провозгласила независимость. В августе 2008 года Грузия ввела войска в республику, пытаясь вернуть ее под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Болиев
      Обсудить
      Последние новости

      Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России

      Вор в законе Дато Сванн получил 15 лет колонии за криминальный статус и вымогательство

      Назван мотив Центробанка для повышения ключевой ставки в России

      Делу о миллиардных хищениях у Минобороны России предрекли увеличение ущерба

      Бывшая жена рэпера Гуфа назвала худшую популярную бьюти-процедуру

      Россияне оценили важность поддержки здоровья от работодателя

      Экс-премьер Италии назвал лицемерной позицию властей по Украине

      Некоторых россиян предупредили об опасности кофе

      Танкист рассказал об эффективности «мангалов»

      Неудачи Андрея Губина в личной жизни объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше