В России заявили о напряженной ситуации с кадрами в ключевой сфере

Аналитик Семушкина: рынок труда в российской IT-сфере стал непредсказуемым

В настоящее время ситуация на российском рынке труда в IT-сфере, считающейся одной из ключевых для национальной экономики, является непредсказуемой. О напряженной обстановке в этой отрасли заявила глава рекрутинга системного интегратора по информационной безопасности «Бастион» Альбина Семушкина. Ее слова приводит газета «Известия».

Как уточнила она, в настоящее время в этом сегменте наблюдается дефицит наиболее опытных специалистов, то есть «сеньоров». На услуги последних, пояснила аналитик, российские работодатели предъявляют повышенный спрос. Однако общая нехватка кадров в стране не позволяет полностью удовлетворить активный интерес со стороны руководителей отечественных компаний.

В качестве одной из главных причин подобной тенденции Семушкина назвала резкий рост финансовых запросов высококвалифицированных кандидатов на фоне высокого уровня конкуренции за ценные кадры. «Они (запросы топовых российских айтишников — прим. «Ленты.ру») увеличились в 2-2,5 раза по сравнению с прошлым годом», — резюмировала эксперт.

Она добавила, что в настоящее время компании ищут в основном узкопрофильных специалистов. Привлекательность кандидатов с широким профилем или вовсе без опыта сейчас гораздо ниже. В сфере информационной безопасности, пояснила она, работодатели ищут в основном соискателей с экспертизой в Pentest, AppSec, DevSecOps, Incident Response. Что касается IT, то здесь высоким спросом пользуются специалисты в области Machine learning-инженерии, Machine learning operations и Data Analysis, заключила Семушкина.

В первой половине июля о серьезной нехватке квалифицированных айтишников в России заявили аналитики банка «Бланк». По их данным, на тот момент представители малого и среднего бизнеса в стране испытывали дефицит в 130 тысяч программистов. Ранее об усилении кадрового голода в ключевой отрасли российской экономики сообщала и газета «Известия». По оценкам опрошенных участников рынка, нехватка кадров в этом сегменте составила 45 процентов от численности занятых.