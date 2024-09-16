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13:20, 16 сентября 2024Ценности

В сети восхитились внешностью Хайди Клум на прогулке

Фото: BACKGRID / Legion-Media

В сети восхитились внешностью немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум на прогулке в Лос-Анджелесе. Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

51-летняя манекенщица попала в объектив уличных фотографов, надев длинную черную юбку с пуговицами и белую облегающую майку на широких бретелях. Помимо этого, она примерила босоножки на высоких каблуках. Ее образ украсили многочисленные аксессуары в виде серег и браслета золотого оттенка. Также она воспользовалась солнцезащитными очками.

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Пользователи сети оценили внешний вид Клум в комментариях. «Она здесь выглядит прекрасно», «Она выглядит потрясающе и намного моложе», «Она прекрасна. Великолепные волосы!», «Какая она красивая», — высказались они.

Ранее в сентябре Хайди Клум вышла в свет в облегающем платье с глубоким декольте. Манекенщица посетила трансляцию шоу America's Got Talent в Пасадене, США.

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      Екатерина Ештокина
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