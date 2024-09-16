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19:10, 16 сентября 2024Наука и техника

В США раскритиковали модернизацию самолета времен Трумэна

TNI назвало модернизацию бомбардировщиков B-52 «уму непостижимой»

Фото: Senior Airman Lauren Cobin / Globallookpress.com

Модернизация американских бомбардировщиков B-52, которые начали выпускать во время президентства Гарри Трумэна, удивляет на фоне попыток списать истребители пятого поколения F-22 Raptor. С критикой решения Военно-воздушных сил (ВВС) США выступил обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт.

Вашингтон планирует модернизировать 76 B-52H до уровня B-52J. Самолеты получат новые двигатели, радары и бортовое оборудование. Это позволит продлить эксплуатацию B-52 до 2050-х. При этом ВВС работают над списанием F-22A, которые начали выпускать в 2001 году.

«Уму непостижимо, что ВВС совершенно спокойно относятся к сохранению в воздухе бомбардировщика, который был разработан еще до того, как у людей появились спутники на орбите, а телевизоры работали на вакуумных лампах, и они полностью готовы отказаться от самолетов-невидимок, которым едва исполнилось 20 лет», — пишет автор.

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В декабре TNI писало, что средний возраст самолетов-истребителей в парке ВВС США составил около 28 лет, а большинству F-16 более 30 лет.

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      Даниил Иринин
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