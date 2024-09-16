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20:02, 16 сентября 2024Наука и техника

В зоне СВО заметили «Тайфун» с «мангалом»

В зоне СВО заметили бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» с дополнительной защитой
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Бронеавтомобиль К-4386 «Тайфун-ВДВ» с дополнительной защитой заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На фотографию машины обратил внимание Telegram-канал «Уголок Ситха».

На снимке виден «Тайфун» с дистанционно управляемым боевым модулем БМ-30-Д «Спица» и решетчатым экраном для защиты крыши, который называют «мангалом». Также машина получила дополнительный экран над лобовым стеклом. Эти конструкции предназначены для защиты техники от дронов-камикадзе.

Двухосный «Тайфун-ВДВ» обеспечивает защиту экипажа и десанта от пуль калибра 12,7 миллиметра, а днище машины позволяет выдержать подрыв устройства мощностью до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте. Установленный на машине боевой модуль несет автоматическую пушку 2А42 калибра 30 миллиметров.

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В апреле стало известно, что в боевом модуле броневика «Тайфун-ВДВ» реализуют веерное устройство подачи боекомплекта, исключающее заедание ленты с боеприпасами. Изделие прошло испытания, которые подтвердили заявленные характеристики.

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      Даниил Иринин
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