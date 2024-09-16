Власти назвали фейком видео с заявлением курского губернатора об успехах ВСУ

Власти назвали фейком видео с заявившим об успехах ВСУ под Курском Смирновым

Распространяемое в сети видео, на котором губернатор Курской области Алексей Смирнов якобы заявляет об успехах Вооруженных сил Украины (ВСУ), является фейком украинских спецслужб. Об этом говорится в опровержении, опубликованном в Telegram-канале регионального правительства.

Власти пояснили, что злоумышленники использовали видео с губернатором от 2 сентября, посвященное началу учебного года, на которое наложили другую звуковую дорожку. Кроме того, авторы фейкового ролика ошиблись в названии Кореневского района Курской области.

В правительстве призвали местных жителей не терять бдительность и подписываться на официальные аккаунты властей.

Ранее по сети распространялась фейковая информация о том, что в Орловскую область якобы зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. Как рассказал губернатор региона Андрей Клычков, сообщения об этом получали в Ливнах и Ливенском районе. Чиновник допустил, что кто-то мог рассылать недостоверные данные по своей наивности, но не исключил и злой умысел.