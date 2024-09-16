Волочкова решила судиться из-за пенсии

Балерина Анастасия Волочкова подала в суд, чтобы добиться выплаты пенсии

Анастасия Волочкова решила подать в суд из-за отсутствия пенсионных выплат, которые положены балеринам. Об этом сообщает агентство Ura.ru.

По словам 48-летней Волочковой, она должна была начать получать пенсию еще несколько лет назад, но до сих пор не смогла оформить надлежащие ей выплаты.

«Ездила в пенсионный фонд, просила помочь: я не могу получить законные выплаты, хотя у меня стаж не 15 лет, а 30, с 18 лет на сцене! Но они засчитали в рабочий стаж мою благотворительность, на которую я всегда приглашаю бесплатно», — сообщила балерина.

По ее словам, все, что связано с Большим театром в ее жизни, «одна сплошная путаная ситуация». Волочкова заявляет, что ей хотелось бы все решить мирно, но не получается.

Ранее стало известно, что Волочкова извинилась перед Любовью Успенской за насмешку над ее дочерью.