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19:28, 16 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский подтвердил экспортные ограничения Китая на поставки дронов Украине

Зеленский подтвердил введение Пекином экспортных ограничений по дронам для Киева

Фото: Mark Schiefelbein / Reuters

Китай ограничил поставки беспилотников Украине. Введение Пекином соответствующих мер в отношении Киева подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Некоторые крупнейшие государства-экспортеры компонентов для дронов вводят экспортные ограничения», — написал украинский лидер. Он добавил, что Киев знает, как сделать, чтобы «эти ограничения не стали критическими» для страны.

31 июля стало известно, что Пекин ограничил продажу за рубеж продукции двойного назначения. Как уточнили в Минторговли КНР, в список вошли беспилотники с высокоточным измерительным оборудованием, лазеры, оборудование для получения инфракрасных изображений и другая техника.

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      Екатерина Грищенко
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