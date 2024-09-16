Женщина съела домашнюю кошку на глазах у соседей и стала темой президентских дебатов

Жительница США съела кошку и стала предметом спора на дебатах Трампа и Харрис

В США женщина съела кошку и стала одной из тем президентских дебатов. Об этом пишет Canton Repository.

В конце августа жительницу города Кантон, 27-летнюю Аллексис Т. Феррел, арестовали после нападения на кошку. Согласно данным полиции, она наступила кошке на голову, а затем, убедившись, что животное не дышит, стала есть его. Все произошло на глазах у соседей, которые вызвали правоохранителей. Феррел предъявили обвинение в жестоком обращении с домашними животными. Она заявила о своей невиновности по причине невменяемости. Адвокат Феррел запросил психиатрическую экспертизу, чтобы определить ее дееспособность и вменяемость на момент преступления.

Новости о поедании кошки разошлись по интернету в форме слухов. В какой-то момент видео с задержанием Феррел стали подписывать как случай из города Спрингфилд, где нелегальные мигранты с острова Таити ловят и едят домашних животных. Случай с кошкой из Кантона даже стал предметом спора в ходе дебатов кандидатов в президенты Камалы Харрис и Дональда Трампа. Трамп привел его как пример неверной миграционной политики. Впоследствии мэр города Кантон выступил с опровержением и сообщил, что Феррел — американка и не имеет никакого отношения к Гаити.

Ранее жительница Филиппин решила, что у ее сына развилась редкая болезнь из-за того, что во время беременности она съела бродячую кошку. Женщина рассказала, что, пока она вынашивала ребенка, у нее появилось «неконтролируемое желание» съесть кошку с травами по старинному рецепту.