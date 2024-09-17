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04:30, 17 сентября 2024Ценности

45-летняя Николь Шерзингер показала фигуру в бикини

45-летняя певица Николь Шерзингер показала фигуру в красном бикини

Фото: @nicolescherzinger

Экс-участница группы The Pussycat Dolls американская певица Николь Шерзингер показала фигуру в бикини. Соответствующие публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя знаменитость разместила кадры, на которых предстала с возлюбленным, Томом Эвансом. При этом исполнительница надела раздельный купальник красного цвета, который демонстрировал ее подтянутое тело.

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Кроме того, звезда собрала волосы в высокий пучок и надела широкополую соломенную шляпу без верха. Ее избранник, в свою очередь, позировал в ярко-зеленых шортах и с голым торсом.

В июне Николь Шерзингер вышла на сцену в прозрачном платье. Знаменитость выступила на публике в наряде, украшенном массивной блестящей фурнитурой.

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      Екатерина Ештокина
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