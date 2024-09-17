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13:44, 17 сентября 2024Россия

Белоусов провел заседание по вопросам безопасности российского приграничья

Белоусов провел заседание Координационного совета по безопасности приграничья

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по вопросам безопасности приграничных регионов — Курской, Белгородской и Брянской областей. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Белоусов заслушал доклады заместителей и командующих группировок войск о текущей обстановке в приграничных регионах России, а также о тех мерах, которые принимаются для передачи войскам необходимого вооружения, военной техники, а также для материально-технического, медицинского и инженерного обеспечения.

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Министр обороны, помимо этого, обсудил с главами приграничных регионов Алексеем Смирновым (Курская область), Александром Богомазом (Брянская область) и Вячеславом Гладковым (Белгородская область) реализацию мер, которые направлены на решение вопросов защиты населения и инфраструктуры приграничья.

Ранее Белоусов заявлял, что Генеральному штабу Вооруженных сил России и Национальному центру управления обороной следует обратить внимание на обеспечение бойцов, защищающих российское приграничье. По его словам, перед руководством Минобороны стоит задача выполнять заявки бойцов «не формально» — нужно «реально» улучшать материально-техническое обеспечение.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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