Белоусов провел заседание по вопросам безопасности российского приграничья

Белоусов провел заседание Координационного совета по безопасности приграничья

Министр обороны России Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по вопросам безопасности приграничных регионов — Курской, Белгородской и Брянской областей. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Белоусов заслушал доклады заместителей и командующих группировок войск о текущей обстановке в приграничных регионах России, а также о тех мерах, которые принимаются для передачи войскам необходимого вооружения, военной техники, а также для материально-технического, медицинского и инженерного обеспечения.

Министр обороны, помимо этого, обсудил с главами приграничных регионов Алексеем Смирновым (Курская область), Александром Богомазом (Брянская область) и Вячеславом Гладковым (Белгородская область) реализацию мер, которые направлены на решение вопросов защиты населения и инфраструктуры приграничья.

Ранее Белоусов заявлял, что Генеральному штабу Вооруженных сил России и Национальному центру управления обороной следует обратить внимание на обеспечение бойцов, защищающих российское приграничье. По его словам, перед руководством Минобороны стоит задача выполнять заявки бойцов «не формально» — нужно «реально» улучшать материально-техническое обеспечение.