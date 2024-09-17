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11:44, 17 сентября 2024Россия

Дрон снял на видео прорыв российских десантников в Курской области

Военкор Коц выложил снятые дроном кадры прорыва десантников ВС РФ под Курском

Дрон воздушной разведки снял на видео прорыв российских десантников в районе населенного пункта Снагость в Курской области. Сделанные дроном кадры выложил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

На записи с воздуха видно, как восемь единиц российской военной техники на большой скорости едут по проселочной дороге, при этом головная машина колонны ведет огонь по флангам. После этого техника Вооруженных сил России заезжает в населенный пункт и продолжает вести огонь в сторону, где скрывались украинские военные.

Военкор Коц уточнил, что штурм Снагости прикрывала боевая машина десанта БМД-2.

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Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Снагость 12 сентября. Помимо этого поселка, российские военные зашли еще в девять поселков Курской области, ранее находившихся под контролем Вооруженных сил Украины.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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