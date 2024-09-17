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12:36, 17 сентября 2024Бывший СССР

Экс-глава Южной Осетии потребовал у Грузии возвращения территорий

Экс-глава Южной Осетии Кокойты: Грузия должна вернуть территории

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Грузия должна вернуть Южной Осетии территории нескольких ущелий. Об этом заявил экс-глава Южной Осетии Эдуард Кокойты в своем Telegram-канале.

Речь идет «о возвращении оккупированных Грузией осетинских Трусовского, Гудского и других ущелий», написал политик.

Кокойты добавил, что Южной Осетии необходимо принять жесткую позицию в переговорах с Грузией о нормализации отношений. Бывший президент республики призвал заключить договоры о безопасности во избежание повторения конфликта.

Слова Эдуарда Кокойты стали ответом на громкое заявление основателя правящей партии Грузии Бидзины Иванишвили об извинениях перед осетинами за войну 2008 года, сделанное 14 сентября. Политик объявил, что Грузия «найдет в себе силы, чтобы извиниться за то, что (...) развязала войну с нашими осетинскими братьями и сестрами». Заявление Иванишвили вызвало широкий общественный резонанс в стране и привело к протестам оппозиции.

В начале 1990-х годов жители осетинских районов Грузии не согласились с радикальной политикой первого президента Звиада Гамсахурдии по упразднению их автономии. Это стало поводом для двух войн между осетинами и грузинами при участии Москвы в 1991 и 2008 годах.

В 1992 году Южная Осетия провозгласила независимость. В августе 2008 года Россия и четыре другие страны, входящие в ООН, официально признали независимость Южной Осетии. Грузия не признает независимость республики, что делает эту территорию частично признанной страной.

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      Сергей Болиев
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