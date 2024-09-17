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14:30, 17 сентября 2024Силовые структуры

Главу московского суда заподозрили в хищении 25 миллионов рублей

СК: глава Солнцевского суда Москвы Матета похитил 25 млн рублей и 700 тысяч евро
Начало событий в новости Следователям разрешили возбудить дело против председателя московского суда

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Следственный комитет (СК) России подозревает председателя Солнцевского суда Москвы Артема Матету в хищении у бизнесмена почти 25 миллионов рублей, 700 тысяч евро и попытке похитить еще 80 тысяч долларов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы уголовного дела, поступивших в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) России.

По версии следствия, судья в 2020 году участвовал в криминальной схеме с целью хищения денежных средств у бизнесмена, которому обещал посодействовать с отменой решений Верховного суда России и Арбитражного суда Башкортостана, а также в прекращении расследования, проводимого в Челябинской области.

Матета и его сообщники не имели возможности решить проблемы бизнесмена, однако получили от него 24,8 миллиона рублей и 700 тысяч евро. А в 2024 году еще раз обманули потерпевшего, пообещав помочь с вынесением нужного решения Арбитражным судом Московской области за 80 тысяч долларов.

Бизнесмен обратился с заявлением в правоохранительные органы и дал согласие на участие в оперативном эксперименте с целью изобличения коррупционного преступления. 14 июня Матета был задержан сотрудниками ФСБ после получения муляжа денег.

ВККС дала согласие на возбуждение в отношении судьи уголовного дела по представлению председателя СК Александра Бастрыкина.

Матета не признает своей вины, заявляя о провокации правоохранительных органов.

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      Любовь Ширижик
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