Следователям разрешили возбудить дело против председателя московского суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела против председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты, которого следователи подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.
Разрешение дано после рассмотрения соответствующего представления председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Заседание ВККС проходило в отсутствие Матеты, который не явился без указания причины. По данным Бастрыкина, судья, чтобы затянуть процесс, пытался госпитализироваться в частную клинику по надуманной причине.
10 июля ВККС отложил рассмотрение представления главы СК в связи с тем, что Матета попал в больницу с гипертонической болезнью второй степени.
Сотрудники ФСБ поймали его с поличным при получении 40 тысяч долларов. По данным следствия, председатель столичного суда за деньги обещал решить вопрос по уголовному делу, заведомо зная, что не выполнит просьбу обратившегося к нему человека.