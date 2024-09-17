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12:19, 17 сентября 2024Силовые структуры

Следователям разрешили возбудить дело против председателя московского суда

ВККС разрешила возбудить дело против главы Солнцевского суда Москвы Матеты

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела против председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты, которого следователи подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Разрешение дано после рассмотрения соответствующего представления председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Заседание ВККС проходило в отсутствие Матеты, который не явился без указания причины. По данным Бастрыкина, судья, чтобы затянуть процесс, пытался госпитализироваться в частную клинику по надуманной причине.

10 июля ВККС отложил рассмотрение представления главы СК в связи с тем, что Матета попал в больницу с гипертонической болезнью второй степени.

Сотрудники ФСБ поймали его с поличным при получении 40 тысяч долларов. По данным следствия, председатель столичного суда за деньги обещал решить вопрос по уголовному делу, заведомо зная, что не выполнит просьбу обратившегося к нему человека.

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      Любовь Ширижик
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