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19:36, 17 сентября 2024Россия

Губернатор Подмосковья объяснил возможные ограничения для мигрантов в регионе

Воробьев связал возможный запрет на работу мигрантов в ряде сфер с безопасностью

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев связал с безопасностью возможное введение запрета на работу мигрантов в ряде сфер. Его слова приводит РИА Новости.

Воробьев подчеркнул, что подмосковные власти внедряют более жесткий контроль за мигрантами в строительстве и логистике. В медицине, образовании и соцуслугах иностранцам планируется ограничить доступ в работе по патентам. «Есть экономика, а есть безопасность, есть сферы, где нам нужна иностранная рабочая сила, а есть те, где лучше без нее, — объяснил губернатор. — Важно избежать вовлеченности мигрантов и в торговлю алкоголем, табаком, в уличный общепит».

Он выразил уверенность, что представители бизнеса из сфер, где нельзя использовать мигрантов, найдут «грамотное и рациональное решение».

Ранее ввести запрет на работу мигрантов в некоторых сферах на территории Подмосковья предложила зампред правительства региона Наталия Масленкина. По ее словам, в уличном питании, здравоохранении и образовании важно качественное знание языка.

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17 сентября также стало известно, что Минобрнауки России поддержало предложение об ужесточении процедуры языкового экзамена для мигрантов. В ведомстве согласились с необходимостью расширить процедуру тестирования за счет устной части.

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